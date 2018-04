Oud-premier Pakistan mag niet meer in politiek

De wegens gesjoemel afgezette Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif mag voor de rest van zijn leven geen politieke functies meer vervullen. De Pakistaanse krant Dawn meldde vrijdag dat de vijf rechters van het hooggerechtshof unaniem tot dat oordeel zijn gekomen.

Sharif is drie keer premier van Pakistan geweest. Het hof zette Sharif in de zomer van vorig jaar uit zijn ambt omdat hij inkomsten zou hebben verzwegen. Volgens politieke tegenstanders bracht Sharif dat geld onder in het buitenland.

De zaak kwam aan het rollen door onthullingen in de Panama Papers. Dat zijn uitgelekte documenten van de Panamese dienstverlener Mossack Fonseca. Die hielp rijke mensen bij het opzetten van brievenbusfirmaā€™s in belastingparadijzen zodat ze belastingen konden ontwijken of ontduiken.