Oud-premier Kroatië opnieuw veroordeeld tot celstraf

De Kroatische oud-premier Ivo Sanader moet acht jaar de cel in voor het verduisteren van miljoenen euro’s aan overheidsgeld. Sanader, die van 2003 tot 2009 aan de macht was, zit nu ook al een celstraf uit vanwege een eerdere corruptiezaak. Behalve de celstraf moeten hij en zijn centrumrechtse regeringspartij Kroatische Democratische Unie (HDZ) een schadevergoeding betalen.

Volgens de rechtbank stond Sanader aan het hoofd van verduisteringspraktijken via illegale donaties en fictieve deals met door de staat gerunde bedrijven. De oud-premier zou samen met overheidsfunctionarissen een plan hebben bedacht om rijk mee te worden en hun HDZ-partij mee te financieren.

De HDZ is volgens de rechter „verantwoordelijk” voor de misdaad en moet 2 miljoen euro aan de staat betalen. Twee andere partijleden zijn tot celstraffen veroordeeld, een lid is vrijgesproken. De partij ontkent zelf iedere betrokkenheid en stelt in beroep te gaan. Zelf moet Sanader van de rechtbank zo’n 2,5 miljoen euro aan vergoedingen betalen.