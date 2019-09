Oud-premier Italië stapt uit regeringspartij

De voormalige Italiaanse premier Matteo Renzi stapt uit de Democratische Partij (PD), die sinds kort in de regering zit. Hij wil zijn eigen centrumpartij oprichten. Renzi zegt loyaal te blijven aan de nieuwe regering van de PD en de Vijfsterrenbeweging (M5S).

De oud-premier laat in gesprek met de krant La Repubblica weten dat zijn nieuwe partij deze week wordt opgericht. „Dit is goed voor iedereen. De regering krijgt hiermee juist nog meer steun.”

Renzi was een belangrijke pion namens PD in de onderhandelingen met M5S. Mede door zijn input konden de twee partijen, die normaal gesproken tegenover elkaar staan in het parlement, samen een regering vormen.

Van 2014 tot 2016 was Renzi premier van een centrumlinkse regering.