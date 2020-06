Oud-premier Frankrijk Fillon cel in wegens verduisteren geld

De voormalig premier van Frankrijk François Fillon en zijn vrouw Penelope Fillon zijn maandag schuldig bevonden aan het verduisteren van overheidsgeld. Fillon heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan hij zeker twee moet uitzitten. Zijn vrouw heeft drie jaar voorwaardelijke celstraf gekregen. Ze moeten allebei ook 375.000 euro boete betalen.

Het Franse parlement eiste eerder al een terugbetaling van ruim 1 miljoen euro vanwege het schandaal. Fillon zou vanaf het midden van de jaren tachtig tot 2013 zijn vrouw hebben betaald voor werk dat ze nooit uitvoerde. Zo stond ze onder meer op de loonlijst als parlementair assistent van haar man, terwijl ze dat niet deed. Het schandaal betekende het einde van de presidentscampagne van Fillon in 2017.

Het echtpaar Fillon zei kort na de rechtszaak in beroep te gaan. „De straf is oneerlijk. Er is sprake van een samenzwering tegen dit koppel”, aldus de advocaat van de Fillons.

Ook Marc Joulaud, de parlementariër die Fillon verving toen hij premier was, is schuldig bevonden. Hij moet ook geld terugbetalen aan het parlement.