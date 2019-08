Oud-premier Brown: Johnson rijt land uiteen

De Britse voormalig premier Gordon Brown heeft in een toespraak hard uitgehaald naar de huidige eerste minister Boris Johnson en diens voornemen het parlement langdurig te schorsen.

Tijdens een toespraak voor een Schotse denktank vroeg Brown zich af wat er na de brexit overblijft van het Verenigd Koninkrijk. „Pas vier weken premier en Boris Johnson verscheurt niet alleen de grondwet maar rijt het land uiteen zonder plan om de mensen te verenigen”, zei Brown volgens de nieuwssite Politico.

Schotland zit volgens Brown klem tussen „twee extreme en verdelende opties”. „Schotland zit nu gevangen tussen twee vormen van nationalisme: die van Johnson, die anti-Europees is en de Schotse belangen negeert, en die van Nicola Sturgeon, die nu zo'n hardliner is dat ze voorstelt uit de Britse douane-unie en uit de Britse markt te stappen en de Britse pond wil lozen”, verwees Brown naar de Schotse premier. „Dit gaat nu over het overleven van het Verenigd Koninkrijk.”

Kritiek op Boris Johnson in eigen partij