Oud-premier Algerije Ouyahia gedagvaard

De rechtbank in Algiers heeft oud-premier Ahmed Ouyahia gedagvaard in een onderzoek naar verspilling van overheidsgeld. Dat heeft de staatstelevisie zaterdagavond bekendgemaakt. Ook de huidige minister van Financiën Mohamed Loukal, voormalig president van de centrale bank, is opgeroepen voor de rechter te verschijnen om zich te verantwoorden in deze zaak.

In Algerije wordt al wekenlang massaal geprotesteerd tegen de gevestigde, corrupte orde. Dat leidde onder druk van de legerleiding tot het vertrek van de al jaren zieke en vrijwel onzichtbare president Abdelaziz Bouteflika en van het hoofd van de Constitutionele Raad Tayeb Belaiz, maar nog niet tot de val van het hele verfoeide regime. De betogers eisen de verdwijning van de oude machtselite en vergaande democratische hervormingen.