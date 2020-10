Oud-Nobelprijswinnaar en ozongat-ontdekker Molina overleden

De Mexicaan Mario Molina, die bekend werd als de medeontdekker van het gat in de ozonlaag, is op 77-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft de Mexicaanse universiteit UNAM woensdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Molina ontving in 1995, samen met Nederlander Paul Crutzen en de Amerikaan Frank Sherwood Rowland de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun onderzoek op het gebied van de atmosfeerchemie, in het bijzonder het gat in de ozonlaag.

Molina groeide op in Mexico-Stad. Hij promoveerde in 1972 aan de University of California in Berkeley. Samen met zijn collega’s Sherwood Rowland en Paul Crutzen waarschuwde de scheikundig ingenieur al in 1974 voor het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) en voorspelde hij dat de ozonlaag binnen enkele decennia sterk zou afnemen.

De vertegenwoordiging van de Verenigde Naties in Mexico eerde Molina in een mededeling als een pionier op het gebied van atmosferische chemie. Zijn werk maakte het Montreal Protocol van 1987 mogelijk - een milieuovereenkomst die de productie van ozonafbrekende chemicaliën grotendeels stopte. Tijdens het presidentschap van Barack Obama in de Verenigde Staten was Molina lid van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie van Obama.