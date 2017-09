Oud-minister Brazilië opgepakt na vondst cash

De Braziliaanse politie heeft voormalig kabinetslid Geddel Vieira Lima opgepakt. Zijn vingerafdrukken waren aangetroffen op tassen waarin 51 miljoen real (bijna 14 miljoen euro) contant geld zat verstopt.

De politicus was voorheen een tussenpersoon tussen president Michel Temer en het parlement. Hij stond al sinds juli onder huisarrest, omdat hij wordt verdacht van het saboteren van de rechtsgang. Lima zou hebben geprobeerd te voorkomen dat een ondernemer die nauwe banden had met politieke bondgenoten van Temer een deal sloot met aanklagers.

Politiemensen troffen de tassen en dozen met geld onlangs aan toen ze vanwege een corruptieonderzoek een appartement doorzochten in Salvador. Het tellen van de bankbiljetten nam uren in beslag. Het zou de grootste vondst van contant geld in de geschiedenis van het land zijn geweest. Een rechter gaf daarna groen licht voor de arrestatie van Lima, om te voorkomen dat hij opnieuw over de schreef zou gaan.