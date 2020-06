Oud-medewerker zoon Bolsonaro opgepakt in corruptiezaak

Een ex-medewerker van de zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is donderdag aangehouden in een onderzoek naar corruptie. Fabricio Queroz was een naaste medewerker van senator Flavio Bolsonaro in de tijd dat hij nog werkte voor de staat Rio de Janeiro.

Queroz wordt ervan verdacht geld te hebben verduisterd. Hij zou ongeveer 200.000 euro hebben uitbetaald aan niet bestaande medewerkers, om het geld zo zelf te kunnen houden. Bolsonaro ontkent de aantijgingen en noemt het onderzoek een politieke aanval op zijn familie. „Ik blijf rustig onder de gebeurtenissen van vandaag, de waarheid duurt het langst”, aldus de zoon van de president. „Er is weer een stuk op het speelbord ingezet om Bolsonaro aan te vallen.”

President Bolsonaro zegt niets met de zaak te maken te hebben, maar noemde de arrestatie overdreven. „Hij werd opgepakt alsof het om de grootste crimineel ter wereld ging.”

Het bestrijden van corruptie was een belangrijk punt van Bolsonaro tijdens zijn verkiezingscampagne. Deze zaak leidt tot veel kritiek en vragen over het politieke verleden van Bolsonaro.