Oud-medewerker Trump weigert te getuigen

Een voormalig medewerker van Donald Trump weigert te verschijnen voor een grand jury die onderzoek doet naar de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing. „Laat hem me maar arresteren”, zei Sam Nunberg tegen The Washington Post.

Nunberg moet zich naar eigen zeggen vrijdag in Washington melden. Hij toonde de krant de vermeende dagvaarding van speciaal aanklager Robert Mueller. De oud-campagnemedewerker moet onder meer documenten overdragen die betrekking hebben op Donald Trump en negen andere mensen.

Nunberg zei de dagvaarding naast zich neer te leggen. Hij overlegt geen documenten en zal ook niet getuigen. „Meneer Mueller moet begrijpen dat ik vrijdag niet kom”, zei Nunberg, die benadrukte dat Trump niet heeft geheuld met de Russen. „Poetin is te slim om samen te spannen met Donald Trump.”

De oud-campagnemedewerker liet blijken niet te vrezen voor de mogelijke gevolgen. „Wat gaat hij doen? Hij is zo stoer, we zien wel wat ze doen”, zei hij tegen Bloomberg News. „Ik ga geen veertig uur uittrekken om e-mails uit te pluizen. Ik heb een leven.” Nunberg maakte onderdeel uit van het campagneteam van Trump, maar werd in 2015 ontslagen.