Oud-lijfwacht Macron: ik maakte grote fout

De voormalige lijfwacht van de Franse president, die het middelpunt is van een politieke rel, erkent een „grote fout” te hebben gemaakt. De ontslagen veiligheidsman Alexandre Benalla zei ook dat tegenstanders van Emmanuel Macron de omvang van het incident overdrijven om de president te beschadigen.

Benalla deed die uitspraken in een interview met Le Monde. Hij verloor vorige week zijn baan nadat ophef was ontstaan over beelden op sociale media. Te zien was hoe de lijfwacht, die een politiehelm droeg, tijdens een demonstratie een mannelijke demonstrant sloeg en een vrouw wegsleepte.

Benalla zei dat hij zich achteraf gezien beter afzijdig had kunnen houden. Toch verdedigde hij zijn optreden. Benalla zei dat de twee demonstranten „hysterisch” waren en flessen gooiden naar de oproerpolitie. Hij voegde toe dat hij zich niet probeerde voor te doen als een agent, maar de helm had gekregen omdat hij als waarnemer aanwezig was.

De Franse president kreeg veel kritiek vanwege de afwikkeling van het incident. Critici klaagden dat Benalla in eerste instantie veel te mild was gestraft. Ook zou het Élysée hebben nagelaten via de juiste kanalen melding te maken van het voorval.