Oud-leiders roepen op tot boycot presidentsverkiezingen Polen

Voormalige leiders van Polen roepen op tot een boycot van de presidentsverkiezingen die zondag 10 mei worden gehouden. De verkiezingen worden per brief gehouden vanwege het nieuwe coronavirus. De oud-presidenten en premiers noemen het „nepverkiezingen”.

Voormalig minister-president Leszek Miller deelde donderdag een open brief op Twitter waarin wordt opgeroepen tot een boycot. Drie presidenten en zes premiers hebben de brief ondertekend, onder hen ook Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski en Bronislaw Komorowski.

De Poolse oppositie wil uitstel van de verkiezingen vanwege corona. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil dat de verkiezingen gewoon doorgaan, maar dan wordt de stem per brief uitgebracht. Voordat per brief gestemd kan worden, moet de wet gewijzigd worden. Daar wordt op 6 mei, vier dagen voor de verkiezingen, over gestemd. De oppositie denkt dat er te weinig tijd is voor de post om in die vier dagen alle stemmen te bezorgen.

In de brief van de oud-presidenten en premiers staat dat het stemmen per brief ongrondwettig is. Ook is er geen sprake van een algemene stemming en kunnen stemmen mogelijk worden bekeken door de verkeerde mensen, staat in de brief.

De zittende president Adrzej Duda van PiS gaat in alle peilingen ruim aan de leiding.