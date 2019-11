Oud-leider Zuid-Afrika moet voor rechter komen

De oud-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma moet voor de rechter verschijnen vanwege vermeende corruptie. Dat oordeelde een rechter in Pietermaritzburg vrijdag. Zuma probeerde het proces tegen hem te voorkomen door naar de hoogste rechter te stappen, maar dat verzoek werd afgewezen. De 77-jarige Zuma wordt verdacht van fraude en witwassen.

De man die in 2009 president van Zuid-Afrika werd, wordt al jarenlang in verband gebracht met verschillende schandalen. Zo zou hij onder andere steekpenningen hebben aangenomen. Ook wordt hij in verband gebracht met een controversiële wapendeal, waarmee omgerekend 4,7 miljard euro was gemoeid.

Niet alleen Zuma zelf is omstreden. Ook familieleden van de oud-president, onder wie zijn 35-jarige zoon Duduzane, worden regelmatig in verband gebracht met corruptie.