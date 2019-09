‘Oud-leider Tunesië overleden in Saudi-Arabië’

De voormalige autocratische leider van Tunesië is dood. Zine al-Abidine Ben Ali overleed volgens Tunesische media in Saudi-Arabië. De advocaat van Ben Ali kon het overlijden van zijn cliënt nog niet bevestigen.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië. Hij vluchtte in 2011 naar Saudi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek tot gevangenisstraffen voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.

De advocaat van de oud-leider zei onlangs dat Ben Ali ernstig ziek was.