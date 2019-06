Oud-leider Soedan naar aanklager gebracht

De gevallen leider van Soedan is voor het eerst sinds de staatsgreep weer in het openbaar gezien. Omar al-Bashir is onder zware beveiliging naar het kantoor van de aanklager in hoofdstad Khartoem gebracht. Hij droeg een traditioneel wit gewaad en tulband.

Bashir heerste zo’n dertig jaar over Soedan, maar werd in april van dit jaar opzijgeschoven door het leger. Dat gebeurde na maandenlange protesten tegen zijn regime. Inmiddels hangt hem strafvervolging boven het hoofd, volgens de aanklager onder meer voor corruptie en "het bezit van buitenlandse valuta".

De gewezen heerser bracht maar enkele minuten door in het kantoor van de aanklager. Die vertelde naderhand dat Bashir de kans kreeg te reageren op de aanklachten. De advocaten van de ex-leider weigerden in te gaan op vragen van de pers.