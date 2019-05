Oud-koning van Maleisië overleden

De voormalige koning van Maleisië en eerder dit jaar om gezondheidsredenen afgetreden sultan van Pahang is woensdag in het hartziekenhuis van Kuala Lumpur overleden. Sultan Ahmed Shah werd 88 jaar. Hij was van 1979 tot 1984 de zevende Yang di-Pertuan Agong oftewel koning van Maleisië, dat een roulerend koningschap kent. Zijn zoon sultan Abdullah is op dit moment koning.

Ahmed Shah kwam eerder dit jaar ongewild in de schijnwerpers te staan toen de Maleisische troon vacant kwam door het onverwachte en voortijdige aftreden van sultan Mohammed V. Opeens moesten de negen voor het koningschap in aanmerking komende vorsten op zoek naar een opvolger.

Volgens het sinds 1957 gehanteerde onderlinge rotatieschema was de ernstig zieke sultan Ahmed Shah van de deelstaat Pahang aan de beurt. Maar hij was daartoe niet in staat. De volgende in de rij was de altijd zeer uitgesproken sultan Ibrahim van Johor, in Nederland bekend als de schoonvader van Dennis Verbaas, die met diens dochter prinses Aminah is getrouwd.

Het vorstenhuis van Pahang besloot daarom tot een noodgreep, waarvoor de grondwet van de staat razendsnel werd aangepast. De zieke sultan Ahmed trad af teneinde de weg vrij te maken voor zijn zoon Abdullah, die zich vervolgens kon aanbieden als koning.