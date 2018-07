Oud-koning Juan Carlos middelpunt schandaal

De Spaanse justitie is een onderzoek begonnen naar een corruptieaffaire, waarbij ook de vorige koning van Spanje Juan Carlos is betrokken. Een politiechef is in de zaak door een rechter in Madrid opgeroepen voor een hoorzitting donderdag, melden Spaanse media.

De zaak kwam enkele dagen geleden aan het licht. Het gaat om geluidsopnames tussen de politiebeambte en een Duitse onderneemster Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Zij is een goede bekende en naar verluidt ook de ex-minnares van Juan Carlos, die in 2014 de Spaanse troon overliet aan zijn zoon Felipe.

In geluidsfragmenten beschuldigt de vrouw Juan Carlos van corruptie en het witwassen van geld. Zij woont in Monaco en zou zijn gebruikt om het vermogen van de monarch te verbergen voor de fiscus. Het zou gaan om tientallen miljoenen.