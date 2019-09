Oud-keizerin Michiko geopereerd aan kanker

De Japanse oud-keizerin Michiko is zondag geopereerd vanwege borstkanker. De ingreep is zonder problemen verlopen, meldt het Keizerlijk Hofagentschap IHA. De 84-jarige oud-keizerin mocht direct na de operatie weer naar haar kamer. Kort daarna werd zij bezocht door haar man keizer-emeritus Akihito en hun dochter Sayako Kuroda.

Begin augustus werd de borstkanker vastgesteld bij Michiko. De ziekte werd in een vroeg stadium gevonden, waardoor die nog goed te behandelen is.

Akihito trad eerder dit jaar af als keizer van Japan. Dat is hoogst ongebruikelijk. Vanwege gezondheidsproblemen kon hij zijn officiële taken steeds minder goed vervullen. Zijn zoon Naruhito is hem opgevolgd.