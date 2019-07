Oud-kanselier Kurz open voor coalitie met FPÖ

De Oostenrijkse oud-bondskanselier Sebastian Kurz staat open voor een nieuwe coalitie met de rechts-populistische FPÖ. Een eerdere samenwerking tussen de twee partijen liep in mei op de klippen, nadat een omstreden video was opgedoken van FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache.

Tegen omroep ORF zegt Kurz geen enkele partij uit te sluiten. Mocht FPÖ weer een coalitiegenoot worden van zijn conservatieve ÖVP, dan heeft de oud-bondskanselier wel een aantal voorwaarden. Zo mag de rechts-populistische partij geen minister van Binnenlandse Zaken meer leveren. En Herbert Kickl, de voormalige binnenlandminister, mag helemaal geen functie meer bekleden in het nieuwe kabinet.

De uitgelekte video waarin Strache met een Russische vrouw praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne kostte niet alleen Strache de kop, maar ook Kickl. Hij moest als minister van Binnenlandse Zaken onderzoek doen naar de video, maar Kickl was op het moment dat de video werd opgenomen secretaris-generaal van de FPÖ.

Kickl moest opstappen, waarna heel het kabinet viel. In september zijn in Oostenrijk nieuwe verkiezingen.