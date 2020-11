Oud-inlichtingenchef Trump dankt oorlogsmisdadiger op Twitter

De voormalige Amerikaanse inlichtingenchef en ambassadeur in Duitsland Richard Grennell is woensdag in verlegenheid gebracht door een journalist, die hem op Veteranendag met een list zo ver kreeg om op Twitter oorlogsmisdadiger William Calley te danken voor zijn diensten. Calley werd in 1971 veroordeeld voor zijn rol in het bloedbad in My Lai (Vietnam) in 1968.

Journalist Ken Klippenstein stuurde Grennell via Twitter een verzoek om Calley, zogenaamd Klippensteins opa, te danken voor zijn diensten. „Als u hem de groeten zou doen, geeft u hem een topdag!”, schreef Klippenstein boven een zwartwit-foto van Calley, die hij beschreef als zijn opa als „jonge luitenant”. „Dank voor uw dienst, Bill Calley!”, plaatste Grennell daarop op zijn Twitterpagina, met dezelfde zwartwit-foto.

Inmiddels heeft Grennell het bericht weer van zijn account verwijderd. „Gefopt”, schreef de voormalige inlichtingenchef daarna op zijn Twitter-pagina. „Ik probeer behulpzaam te zijn naar mensen die contact opnemen op Veteranendag. Jammer dat mensen dit doen op een dag als deze. Washington is een zieke stad.”

Calley werd in 1971 veroordeeld voor de slachting van My Lai, waar Amerikaanse soldaten honderden ongewapende burgers, onder wie vrouwen, kinderen en zelfs baby’s vermoordden. Nadat was geprobeerd de oorlogsmisdaad in de doofpot te stoppen, werd Calley uiteindelijk toch veroordeeld. De zaak-Calley veroorzaakte destijds nog meer opschudding nadat president Richard Nixon dagen na zijn veroordeling beval dat Calley weer moest worden vrijgelaten.