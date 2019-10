Oud-generaal nieuwe defensieminister Indonesië

De Indonesische president Joko Widodo heeft zijn politieke aartsrivaal, een omstreden oud-generaal, benoemd tot minister van Defensie. De 68-jarige Prabowo Subianto verloor eerder dit jaar de verkiezingen van Widodo en weigerde zich aanvankelijk neer te leggen bij zijn nederlaag. Dat leidde tot rellen waarbij meerdere doden vielen en honderden mensen gewond raakten.

De politieke vijanden verzoenden zich later. Widodo neemt zijn voormalige politieke aartsvijand nu op in zijn kabinet. Aanhangers van Subianto reageerden online opgetogen op zijn benoeming tot minister. „Vroeger beconcurreerden ze elkaar, maar nu gaan ze samen dit land opbouwen”, jubelde een fan van de oud-generaal.

Mensenrechtenactivisten zijn niet te spreken over de benoeming van Subianto. Die is in verband gebracht met mensenrechtenschendingen tijdens de crisis die leidde tot de val van het regime van Soeharto in 1998.