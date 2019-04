Oud-generaal Hugo Carvajal opgepakt in Madrid

Hugo Carvajal, een voormalig generaal en bondgenoot van oud-president van Venezuela Hugo Chavez, is vrijdag opgepakt in Madrid. Hij wordt beschuldigd van drugshandel. De Verenigde Staten hadden een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Carvajal was onder president Chavez ook hoofd van de militaire inlichtingendienst. Hij ligt overhoop met de huidige president Nicolas Maduro en steunt Juan Guaido, de zelfverklaarde president van Venezuela.

Carvajal was eerder onderdeel van een rel op het Nederlands-Caribische eiland Aruba, waar hij consul was. Hij werd toen ook door de VS opgepakt voor mogelijke drugshandel en de toenmalige Venezolaanse regering ontstak in woede. De Nederlandse regering stuurde destijds aan op zijn vrijlating omdat Carvajal als consul onschendbaar was. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de VS.

Over de arrestatie in Madrid zijn nog geen details bekendgemaakt.