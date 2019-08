Oud-FARC-commandant wil strijd hervatten

Een voormalige FARC-commandant wil de wapens weer opnemen. Iván Márquez verwijt de Colombiaanse regering het vredesakkoord met zijn ontbonden guerrillabeweging onvoldoende na te leven.

De voormalige rebellenleider verscheen geflankeerd door gewapende mannen en vrouwen in een video. Márquez zegt dat de regering hen heeft gedwongen om weer ten strijde te trekken. Hij wil nu gaan samenwerken met de rebellen van het ELN.

Márquez speelde een sleutelrol tijdens de onderhandelingen over een vredesakkoord. Dat is getekend in 2016, waarna het grootste deel van de circa 7000 FARC-strijders de wapens neerlegde. Zo kwam een einde aan een bloedig conflict dat ruim een halve eeuw had geduurd.