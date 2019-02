Oud-EU-commissaris vrijuit in belastingzaak

Karel De Gucht, een Belgische oud-EU-commissaris van Handel, is vrijgepleit van belastingontduiking. De belastingdienst had ongeveer 1 miljoen euro van hem geëist, maar de rechtbank in Gent heeft die aanslag geschrapt, melden Vlaamse media.

De Belgische fiscus begon in 2010 met een onderzoek naar mogelijke belastingfraude vanwege argwaan over De Guchts villa van 5 miljoen euro in Toscane. Daarbij kwam een aandelentransactie uit 2005 naar boven waarmee De Gucht 1,2 miljoen euro opstreek. Daarop volgde een aanslag van ruim 1 miljoen euro, maar die is nu ongegrond verklaard.

Tegen De Gucht en zijn vrouw loopt nog een andere belastingzaak. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.

De 65-jarige De Gucht was EU-commissaris tussen 2009 en 2014. Daarvoor vervulde de liberaal tal van politieke functies in België. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken.