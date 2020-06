Oud-defensieminister Mattis haalt hard uit naar Trump

De voormalig Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft woensdag hard uitgehaald naar president Donald Trump in een opiniestuk. Mattis noemt Trump „een gevaar voor de grondwet” en hij beschuldigt de president ervan het land te verdelen.

De voormalig marine-generaal was van januari 2017 tot december 2018 minister onder Trump. Hij stapte op uit protest tegen het beleid rond Syrië van de president. Sindsdien heeft hij zich stilgehouden, maar nu besloot hij weer wat te zeggen.

„Donald Trump is de eerste president die ik heb meegemaakt die niet eens probeert het Amerikaanse volk te verbinden. In plaats daarvan probeert hij de Amerikanen te verdelen”, aldus Mattis. „We zijn nu getuige van zijn opzettelijke pogingen daartoe. We zijn getuige van de gevolgen van drie jaar zonder volwassen leiders.”