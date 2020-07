Oud-concentratiekampbewaker veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk

De rechtbank in Hamburg heeft een voormalige concentratiekampbewaker van 93 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. De hoogbejaarde Bruno Dey was beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van duizenden gevangenen van het kamp Stutthof tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het gaat mogelijk om een van de laatste processen tegen vermeende nazimisdadigers. De inmiddels hoogbejaarde Dey was 17 en 18 jaar toen hij werkte in het kamp bij het hedendaagse Gdańsk (Polen). Aanklagers eisten drie jaar cel. Dey stond volgens zijn advocaat in een toren op wacht en zou niet hebben geweten hoe erg de situatie in het kamp was.

Dey is niet de enige oud-kampbewaker die op hoge leeftijd alsnog wordt vervolgd. De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van kampbewaker John Demjanjuk in 2011. Die kreeg een gevangenisstraf opgelegd voor medeplichtigheid aan de moord op duizenden Joden, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór. Tot deze uitspraak gingen ze ervan uit dat voor de nazimisdaden individuele schuld vast moest staan.