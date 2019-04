Oud-cipier gepakt voor 40 jaar oude moorden

Een voormalige cipier van een van de beruchtste gevangenissen van Australië is aangehouden voor een drievoudige moord van veertig jaar geleden. De lichamen van de drie jonge toeristen werden toen gevonden in het achterland van de Australische staat Queensland. Ze waren door het hoofd geschoten.

De toenmalige werkloze monteur was al vroeg in het onderzoek een verdachte en werd in 1978 veroordeeld omdat hij de motoren van de slachtoffers had gestolen. Dat hij nu alsnog ook voor de moorden is aangeklaagd komt onder meer door een artikel dat de krant The North West Star over de cold case publiceerde, waarin nieuwe aanwijzingen stonden.

De drie toeristen (31, 23 en 21 jaar oud) deden een 1170 kilometer lange trektocht door de bush in Queensland. Ze waren het laatst gezien toen ze in de auto van een andere man een camping verlieten. Die man keerde wel terug op de camping, het onfortuinlijke trio niet.