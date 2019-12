Oud-campagnemedewerker Trump moet 45 dagen cel in

De spil in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, Rick Gates, heeft een celstraf gekregen van 45 dagen en een proeftijd van drie jaar. Gates was de vicevoorzitter van het campagneteam van Donald Trump.

Gates had in februari vorig jaar al toegegeven dat hij had gelogen tegen de FBI en tegen onderzoekers van het team van Robert Mueller, dat onderzoek deed naar de Russische inmenging. In ruil voor strafvermindering werkte hij vanaf 2018 mee met het onderzoek. Gates gaf ook toe dat hij schuldig is aan samenzweren tegen de Verenigde Staten.

„Ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik heb spijt van de fouten die ik heb gemaakt”, aldus Gates voor de rechtbank.

De verklaringen die Gates als getuige heeft afgelegd hebben onder meer geleid tot veroordelingen van Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort en Roger Stone, de oud-adviseur van de president die ook betrokken was bij de campagne.