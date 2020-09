‘Oud-campagneleider Trump sloeg echtgenote en laadde pistool’

Brad Parscale, de oud-campagnemanager van de Amerikaanse president Donald Trump, is zondag door de politie gearresteerd omdat hij zijn vrouw zou hebben geslagen. Ook zou hij een pistool hebben geladen en tijdens een echtelijke ruzie met zelfmoord hebben gedreigd. Dat meldde de politie maandag (plaatselijke tijd). Parscale werd deze zomer door Trump als campagneleider ontslagen toen diens populariteitscijfers zakten.

De oud-campagnemanager had volgens de politie tien vuurwapens in zijn huis in Fort Lauderdale (Florida). Daar zou Parscale zondag op dramatische wijze zijn aangehouden.

In een bodycam-video van de politie is te zien hoe Parscale’s echtgenote in een handdoek en bikini buiten staat en de toegesnelde politie uitlegt dat haar man „gek doet” en een geladen pistool heeft. „Ik zag hem de jaloezieën naar de voortuin openen en hij deed ze weer dicht en ik hoorde een pistoolschot dacht ik”, aldus Candice Parscale.

Op de beelden is te zien dat Trumps gewezen campagneleider even later met ontblote borst en een blik bier in zijn hand naar buiten komt. Daarop wordt hij door de politie tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen, terwijl hij herhaaldelijk zei dat hij niks heeft gedaan. Volgens de politie leek Brad Parscale onder invloed te zijn.

Volgens zijn vrouw was hij de laatste weken agressief geworden. „Ik zag meerdere grote kneuzingen op haar beide armen, haar wang en haar voorhoofd”, schreef rechercheur Steven Smith in zijn verbaal. „Toen ik vroeg hoe ze daaraan was gekomen verklaarde ze dat Brad Parscale haar slaat.”

De voormalig pr-manager van de Amerikaanse president zou twee geweren, twee jachtgeweren en zes handpistolen thuis hebben. Hij is in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. Parscale kreeg een lagere functie in Trumps campagneteam na diens slecht bezochte campagnebijeenkomst in Tulsa in juni.