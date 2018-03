Oud-burgemeester NY klimaatcommissaris bij VN

Michael Bloomberg wordt commissaris op het gebied van klimaatactie bij de Verenigde Naties (VN). Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres heeft de oud-burgemeester van New York aangesteld als zijn speciale afgezant voor klimaatactie.

Guterres zei dat Bloomberg zich bezig gaat houden met een klimaattop van de VN, die volgend jaar op de planning staat. De bedoeling is om dan meer partijen te mobiliseren voor ambitieuzere acties om de klimaatdoelen van Parijs na te leven.

Bloomberg staat bekend als een klimaatactivist. Hij zet zich al jaren in voor schonere energie. Bloomberg was binnen de VN al sinds 2014 speciale gezant voor klimaatverandering op stedelijk niveau.

Tussen 2002 en 2013 was de steenrijke zakenman en filantroop Bloomberg burgemeester van New York. Bloomberg is er volgens Guterres van overtuigd dat de Verenigde Staten de klimaatdoelen van Parijs haalt ondanks het besluit van president Donald Trump om zich niet te houden aan de afspraken. Bloomberg heeft wereldleiders gevraagd Trump niet te volgen om het klimaat akkoord te behouden.