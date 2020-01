Oud-bisschop van Lübeck was lid van de Waffen SS

De evangelische Duitse oud-bisschop Ulrich Wilckens van Lübeck heeft zich tijdens de Tweede Wereldoorlog als 15-jarige aangemeld bij de Waffen SS, het eliteleger van de nazi’s.

Dat maakte de 91-jarige bekend in zijn onlangs gepubliceerde memoires. Na voordracht door een SS-officier tekende hij om zijn vader, een Hitler-bewonderaar, een plezier te doen en tegelijkertijd de eer van zijn school te redden, omdat hij de enige was die zich aanmeldde. Aangezien hij een Joodse overgrootmoeder had, had hij helemaal niet binnen mogen komen.

Maar nog voor hij daadwerkelijk toetrad, kreeg Wilckens al twijfels. In 1944, zoals hij meldt, voelde Wilckens een „innerlijke breuk met de SS”. Hij was niet in staat om mee te zingen met het nazi-lied „Wanneer het Joodse bloed van het mes spuit (...)”. In januari 1945 werd hij op 16-jarige leeftijd opgenomen in de Waffen SS. Toen hij in München werd ingezet, reed een tank over hem heen. Wilckens overleefde dit incident ongedeerd en beschrijft het als een bekeringservaring.