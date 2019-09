Ouattara: geef macht door aan nieuwe generatie

De Ivoriaanse president Alassane Ouattara vindt het tijd om tijdens de presidentsverkiezingen volgend jaar de macht „over te dragen aan de nieuwe generatie”. Dat zei hij zaterdag, maar liet ook direct weten niet uit te sluiten zelf gewoon mee te doen aan de verkiezingen.

De 77-jarige Ouattara is sinds 2010 leider van Ivoorkust. „Zeker 75 procent van onze bevolking is jonger dan 30 jaar en daarom kunnen we niet onverschillig blijven”, zei hij zaterdag in zijn woonplaats Dimbroko. „Maar interpreteer dit niet direct als een feit dat ik volgend jaar geen kandidaat ben.”

De grootste politieke rivalen zijn ook al een stuk ouder. Henri Konan Bedie is 85 jaar en Laurent Gbagbo is inmiddels 74 jaar. Beiden willen volgend jaar een gooi doen naar het presidentschap. Gbagbo stond eerder terecht voor het Internationaal Strafhof in Den Haag voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd daarvoor vrijgesproken, maar de aanklagers zijn tegen die uitspraak in beroep gegaan.