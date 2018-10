Oslo laat vermeende Russische spion vrij

De Noorse autoriteiten hebben vrijdag een Russische man vrijgelaten die verdacht wordt van spionage. Hij zat bijna een maand vast. De Noorse veiligheidsdienst van de politie (PST) wilde het voorarrest verlengen, maar de rechter in Oslo wees dat verzoek af. Ook het hoger beroep van de PST had geen succes.

Michail Botsjkarjov werd op 21 september opgepakt op het vliegveld van Oslo toen hij op het punt stond het land te verlaten. De Rus had een international congres over digitalisering bijgewoond in het Noorse parlementsgebouw en zich verdacht gedragen. Hij ontkende iets te hebben misdaan. Moskou eiste zijn onmiddellijke vrijlating.

Hoewel Botsjkarjov, die stafmedewerker zou zijn van de Russische senaat, zaterdag naar huis vliegt, is de zaak wat de Noren betreft daarmee niet afgedaan. De PST liet weten door te gaan met het onderzoek.