Oslo is „Groene Hoofdstad van Europa”

Oslo mag zich dit jaar ‘Groene Hoofdstad van Europa’ noemen. Tijdens een openingsceremonie in het stadhuis van de Noorse hoofdstad, droeg de vorige titelhouder, Nijmegen, vrijdag de titel officieel over aan Oslo. Meer dan 350 milieuevenementen zijn voor dit jaar in de stad gepland.

Voor de ogen van koningin Sonja, kroonprins Haakon en andere genodigden zei de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, dat haar stad met trots de titel overneemt, maar ook in het bewustzijn van grote dringendheid. De negatieve effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder.

„Steden zijn een groot deel van dit probleem. Maar ze kunnen ook deel uitmaken van de oplossing. Dat moeten ze zijn”, zei ze. De sleutel tot het succes van Oslo is de bereidheid van de inwoners om nieuwe oplossingen te testen.

De titel wordt jaarlijks toegekend door de Europese Commissie. Ze was overtuigd van de benadering van Oslo, die niet alleen betrekking heeft op biodiversiteit en openbaar vervoer, maar ook op sociale integratie en gezondheid. Zo prees de jury de heropening en het herstel van talrijke natuurlijke waterwegen en de ambitieuze doelstellingen van Oslo om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 95 procent te verminderen en tegen 2050 volledig CO2-neutraal te willen zijn.