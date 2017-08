Orthodoxe partij in Israël pleit voor kosjere stroom

De partij Verenigd Thora Judaïsme (UTJ) in Israël heeft een plan ontworpen om „kosjer stroom” te leveren aan ultraorthodoxe Joden (haredim) op sjabbat. Dat heeft de Israëlische nieuwswebsite Ynet deze week gemeld.

Nu gebruiken de haredim op sjabbat timers die lampen en apparaten automatisch aan- en uitzetten. Ook maken ze gebruik van sjabbatliften, maar UTJ vindt het een probleem dat er op de rustdag Joden werken in de elektriciteitscentrales. Daarom moeten er in de wijken waar veel haredim wonen kleine, particuliere elektriciteitscentrales komen, waar op de sjabbat alleen niet-Joden werken.

Doordeweeks moeten deze centrales zijn aangesloten op het landelijk net, maar als vrijdagavond de sjabbat begint, moeten ze tot zaterdagavond worden ontkoppeld van het landelijk systeem en met samengeperste gas stroom opwekken.

Kosten

De kosten van de bouw van kleine centrales, de aanleg van leidingen en van het samengeperste aardgas, komen voor de rekening van de belastingbetaler. Het samengeperste gas is volgens Ynet drie keer zo duur als het aardgas dat landelijke centrales gebruiken.

Andere religieuzen zeggen dat het toegestaan is op sjabbat stroom te ontvangen van landelijke centrales, omdat deze ook nodig is voor levensreddend werk in ziekenhuizen.

Volgens een bron in de Knesset, van wie Ynet de naam niet noemt, is de kans groter dan normaal dat het voorstel wordt aangenomen. Premier Netanyahu wil namelijk zijn coalitie stabiel houden, nu de politie hem verdenkt van omkoperij en fraude.