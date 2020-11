Orthodoxe Joden stemmen met tegenzin op Trump

Orthodoxe Joden in de VS vinden Donald Trump niet sympathiek, maar stemmen wel op hem. Dat stellen Ilana M. Horwitz van de Stanford University en de politicoloog Laurence Kotler-Berkowitz. Zij deden een kwalitatief onderzoek onder een beperkt aantal orthdox Joodse familie in Amerika.

De onderzoekers zeggen dat de streng orthodoxe Joden zich in hun kiesgedrag onderscheiden van de overige Joden. Die stemmen traditioneel in overgrote meerdergheid op de Democraten. Dat wordt bevestigd door een recente opiniepeiling door het Amerikaanse Joodse Comité. Daaruit blijkt dat 75 procent van de Joden in de VS op Biden stemt. Daar staat tegenover dat 74 procent van de orthodoxe Joden Trump kiest.

“Stemmen op Donald Trump staat niet gelijk aan hem sympthiek vinden,” zegt Horwitz in een artikel voor het persbureau Religion News Service, “Orthodoxe Joden steunen hem allemaal met tegenzin.” Een van de geïnterveiwden zei: “Ik zal uiteindelijk wel op Trump stemmen, maar dat is zeker niet uit respect voor hem als persoon. Ik heb respect voor een deel van zijn beleid en ik kan de koers van de andere partij niet waarderen.”

Voornaamste redenen waarom orthodoxe Joden op Trump stemmen zijn: zijn verdediging van de vrijheid van godsdienst, zijn strijd tegen abortus. de garanatie dat men niet gedwongen kan worden diensten te verrichten voor homoparen en de belastingvoordelen voor religieus onderwijs. Ook de Israëlpolitiek van Trump wordt door orthodoxe Joden zeer gewaardeerd. Ze waren vooral positief over zijn besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen.

Een vrouw, zei dat haar besluit om op Trump te stemmen vooral voorkomt uit haar minachting voor links: "De liberale, linkse facties hebben het land vernietigd, de Amerikaanse familie vernietigd. Ze hebben verwoest wat ik zie als de hoeksteen van de samenleving."