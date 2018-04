Ortega zet leger in na geweld bij protesten

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft het leger naar de stad Estelí gestuurd om de sociale onrust de kop in te drukken. Bij protesten in meerdere steden tegen de hervorming van het sociale stelsel zijn de afgelopen dagen zeker tien mensen omgekomen en circa honderd gewonden gevallen.

De onlusten braken uit in onder meer de hoofdstad Managua en ongeveer 185 kilometer ten zuidoosten daarvan in Estelí. De Spaanse krant El País meldt dat in Estelí harde confrontaties tussen ordetroepen en betogers waren. Met steun van de politie heeft het leger de betogers in Estelí uiteengedreven.

De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen. Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan.

Ortega wil met de betogers onderhandelen over het beëindigen van het protest.