Ortega komt met hoger dodental door onrust

In een interview met de Amerikaanse zender CNN heeft de Nicaraguaanse president Daniel Ortega gezegd dat door de onlusten in zijn land de afgelopen maanden zeker 195 doden zijn gevallen. Eerder had de regering van het Midden-Amerikaanse land gezegd dat door de bloedige protesten ongeveer zestig mensen waren omgekomen.

Volgens mensenrechtenorganisaties heeft het geweld circa 450 levens geëist. Ortega zegt dat de cijfers van de Inter-Amerikaanse Organisatie voor Mensenrechten en andere organisaties niet voldoende zijn onderbouwd.

Sinds halverwege april gaat Nicaragua gebukt onder confrontaties tussen demonstranten, veiligheidsdiensten en gewapende regeringsaanhangers. De oppositie eist het aftreden van Ortega, die sinds 2007 aan de macht is. De president wordt beschuldigd van een autoritair regeringsbewind. De protesten begonnen aanvankelijk als verzet tegen de geplande verhoging van de bijdragen voor sociale zekerheid.