Orkaanseizoen met recordaantal stormen officieel voorbij

Met een recordaantal van dertig tropische stormen met een naam is het Atlantisch orkaanseizoen officieel voorbij. Het seizoen, dat loopt van 1 juni tot en met 30 november, was uiterst actief met dertien orkanen en zes ‘major’ orkanen van de derde categorie en hoger. Ook in december en januari kunnen volgens Weeronline nog tropische stormen ontstaan.

Dit jaar was de eerste tropische storm bovendien in mei al een feit. Van 16 tot 19 mei raasde storm Arthur over de Amerikaanse staat North Carolina, nog voor het seizoen officieel van start was gegaan. Tropische storm Bertha volgde daarna, op 27 mei.

In juni en juli kwamen vijf tropische stormen voor met de namen Cristobal, Dolly, Edouard, Fay en Gonzalo. Op 23 juli ontstond de eerste orkaan: Hanna. Al snel volgde een nieuwe orkaan van de eerste categorie, genaamd Isaias. Augustus telde drie tropische stormen en twee orkanen. Orkaan Laura groeide uit tot een ‘major hurricane’ van de vierde categorie en bracht gemiddelde windsnelheden van 240 kilometer per uur met zich mee. September was met negen tropische stormen een zeer actieve maand. Vier daarvan groeiden uit tot orkanen, waarvan Teddy een ‘major hurricane’ werd genoemd.

Na Vicky en Wilfred waren de stormnamen op en werd, net als in 2005, overgeschakeld op het Griekse alfabet. Toen werden de namen Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon en Zeta gebruikt. Dit jaar kwamen we nog verder in het alfabet. Alpha en Beta zagen in september het levenslicht en Gamma, Delta, Epsilon, Zeta en Eta verschenen in oktober. Met die laatste werd het recordaantal tropische systemen met een naam gebroken. Na Eta volgden in november Theta en Iota, de allerzwaarste orkaan van dit jaar. Iota zorgde als orkaan van de vijfde categorie met windsnelheden van 260 km/uur voor grote schade in Midden-Amerika.