De orkaan Zeta heeft woensdag de kust van de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana bereikt, niet ver van New Orleans. Zeta dreigt de zwaarste storm te worden sinds Katrina, die de stad in 2005 grotendeels verwoestte.

Zeta, met windsnelheden tot 175 kilometer per uur, is de vijfde orkaan of storm die Louisiana dit jaar treft. De VS zijn bijzonder zwaar getroffen, met orkanen Isaias, Laura, Hanna, Sally en Delta die allemaal de kustlijn aandeden en miljarden dollars aan schade veroorzaakten.