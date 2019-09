Orkaan van hoogste categorie trekt naar Azoren

Midden op de Atlantische Oceaan heeft zich een storm ontwikkeld die zondagmorgen is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 5. Dat is de hoogste categorie voor een tropische storm.

Lorenzo, zoals de orkaan heet, trekt naar het noorden en is op weg naar de Azoren. Daar zal de wervelstorm naar verwachting dinsdagnacht of woensdag aankomen. Volgens het National Hurricane Center in Miami trekt de storm daarna in afgezwakte vorm verder richting het zuidwesten van Ierland.

Weerplaza liet eerder deze week weten dat er windsnelheden van boven de 230 km per uur zijn geregistreerd. Volgens het Nederlandse weerinstituut is dat ongekend voor een orkaan zo ver in het oosten van de Atlantische Oceaan.