Orkaan Sally trekt langzaam richting zuidwestelijke staten VS

Orkaan Sally beweegt in laag tempo richting de kust van de Verenigde Staten langs de Golf van Mexico. De gouverneurs van vier staten hebben bewoners van kustplaatsen opgeroepen om een veilig heenkomen te zoeken. Gevreesd wordt voor overstromingen, langdurige regenval en sterke wind.

Verwacht wordt dat Sally dinsdagnacht of woensdagochtend (plaatselijke tijd) aan land komt bij de kust van de staten Alabama, Florida en Mississippi. Het nationaal orkaancentrum (NHC) in Miami houdt voor sommige plekken al rekening met een stormtij van 2 meter hoog. Het trage tempo waarin de orkaan richting land komt doet denken aan de orkaan Harvey, die in 2017 veel schade aanrichtte in het gebied rond de Texaanse stad Houston.

Het NHC voorspelt meer dan 600 millimeter regen op sommige plekken en „extreem levensbedreigende overstromingen” op woensdag. De windsnelheden zijn gedaald naar 140 kilometer per uur en de orkaan verplaatst zich met zo’n 3,2 kilometer per uur.

Volgens schattingen lopen ongeveer 11.000 huizen in Alabama en Mississippi gevaar om te overstromen. De gouverneurs van Louisiana en Florida hebben bewoners van laaggelegen gebieden gewaarschuwd. Op sommige plekken in Alabama en Mississippi zijn al overstromingen.

President Donald Trump heeft de noodtoestand afgekondigd voor de staten Alabama, Mississippi en Louisiana, waardoor noodhulp makkelijker kan worden geboden. Havens, scholen en bedrijven langs de gehele Golfkust zijn gesloten. Energiebedrijven hebben olieraffinaderijen stilgelegd en hun medewerkers van gas- en olieboorplatformen geëvacueerd.