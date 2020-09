Orkaan Sally afgezwakt tot tropische depressie

De orkaan Sally is donderdag over de Verenigde Staten verder in noordoostelijke richting getrokken, en afgezwakt tot een tropische depressie. Dat wil zeggen dat vooral de windsnelheden van Sally flink zijn verminderd.

De afgelopen 24 uur heeft Sally in de staten Alabama en het noordwesten van Florida flink huisgehouden. Het nationaal orkaancentrum NHC in Miami sprak eerder al van „historische en rampzalige” overstromingen.

Door het noodweer zitten inmiddels ruim 570.000 huizen en winkels in Alabama en Florida zonder stroom. In de kuststad Pensacola in Florida stond op sommige plekken 1,5 meter water. Ook de Pensacola Bay Bridge, bijna 5 kilometer in lengte, is niet ongeschonden gebleven. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, sprak over ‘een significant’ ontbrekend gedeelte.

Eén persoon zou door de orkaan zijn omgekomen in de kustplaats Orange Beach in Alabama. De politie kan echter niet bevestigen dat de man, wiens levenloze lichaam is aangespoeld, slachtoffer van de orkaan is geworden.

Sally kwam woensdag aan land in het zuiden van de Verenigde Staten als orkaan van de tweede categorie. Het is al de achtste orkaan die de het land heeft getroffen. Momenteel zijn er nog drie tropische stormen actief op de Atlantische oceaan, waardoor het een van de heftigste stormseizoenen ooit is.