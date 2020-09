Orkaan Sally aan land met regen, regen en nog eens regen

Orkaan Sally is woensdag aan land gekomen in het zuiden van de Verenigde Staten. Het oog van de storm die gepaard gaat met windsnelheden van zo’n 165 kilometer per uur, passeerde de stad Gulf Shores in Alabama in de vroege ochtend.

De orkaan is er een van de tweede categorie op een schaal van vijf, meldt het National Hurricane Center. Die waarschuwt voor „catastrofale en levensbedreigende overstromingen” in het getroffen kustgebied. Sally trekt naar verwachting de komende dagen in noordoostelijke richting door het binnenland.

Stacy Stewart van het National Hurricane Center zegt tegen USA Today dat door de langzaam overtrekkende Sally op sommige plekken ongeveer 90 centimeter aan regen kan vallen. Ook meteoroloog Phil Klotzbach aan de Colorado State University verwacht heel veel regen. „Het wordt niet best”, zegt hij.

Door het noodweer zitten inmiddels bijna 400.000 huizen en winkels in Alabama en Florida zonder stroom. Dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. Op video’s op sociale media is te zien dat de orkaan in Gulf Shores bomen ontwortelt, straatborden wegblaast en auto’s vast komen te zitten door de wateroverlast.