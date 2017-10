Orkaan Ophelia zet koers naar Europa

Tropische storm Ophelia is woensdag zover in kracht toegenomen dat er nu officieel sprake is van de tiende orkaan van het seizoen 2017 op de Atlantische Oceaan. Dat heeft het National Hurricane Center in Miami bekendgemaakt. Ophelia bevindt zich nu ongeveer 1200 kilometer ten zuidwesten van de Azoren met windsnelheden van 120 kilometer per uur.

Volgens het NHC is verder aanwakkeren in de komende 48 uur mogelijk. Ophelia zet echter geen koers naar de VS maar gaat richting Europa. Volgens de huidige verwachting kan Ierland na het weekeinde de volle laag krijgen, al is er dan vermoedelijk weer sprake van een tropische storm.