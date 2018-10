Orkaan Michael zwakt verder af in Georgia

Orkaan Michael is als categorie 1 orkaan aangekomen in de Amerikaanse staat Georgia. De orkaan kwam woensdagmiddag nog als categorie 4 aan land in Florida. De windsnelheden waren zo hoog dat het bijna een orkaan van categorie 5 was. Ondertussen zijn de windsnelheden gedaald tot 130 kilometer per uur. Op het hoogtepunt was dat 250 kilometer per uur.

Woensdagavond lokale tijd kwam de eerste melding van een dode door de orkaan. Een man in Greensboro, Florida waar de storm aan land kwam is overleden doordat er een boom op zijn huis viel.

Volgens de autoriteiten blijft het onverminderd gevaarlijk in de gebieden waar de storm langskomt. De burgemeester van Tallahasee zegt dat omvallende bomen het grootste gevaar zijn voor de mensen in de regio. Ook in de gebieden waar Michael eerder langskwam blijft het weer extreem. De golven in het kustgebied waar de orkaan aankwam, blijven enorm hoog. Ook staan op meerdere plekken de straten blank, tot wel twee meter. In Panama City, ongeveer waar de storm aankwam, stond het water tot aan de toppen van de palmbomen, meldt CNN.

Video’s en foto’s tonen de verwoesting in de steden waar Michael aankwam. Sommige gebouwen zijn helemaal omver geblazen, van andere gebouwen is het dak losgerukt door de wind. Ook het hoge water zorgt voor veel schade. Omgevallen bomen en elektriciteitspalen bemoeilijken de redding- en opruimoperaties.

Voor zover bekend zitten meer dan 500.000 huishoudens zonder stroom in de staten Florida, Georgia en Alabama. Het kan volgens de energieleveranciers meerdere dagen duren voordat de stroom terug is, omdat veel stroomkabels zijn verwoest door de storm.

In Bay County in Florida zijn mensen opgepakt, omdat ze verlaten winkels aan het plunderen waren.

Michael trekt via Florida langs Alabama en door het zuiden van Georgia. Naar verwachting verlaat de storm vrijdagavond de Verenigde Staten. Dan trekt Michael verder over de Atlantische Oceaan.