Orkaan Michael trok woensdagavond en donderdag over het zuid-oosten van de Verenigde Staten. Er vielen ten minste zes doden. Met name in ”Sunshine State” Florida richtte de storm veel schade aan. Veel bomen waaiden om, daken waaiden van huizen en verschillende gebouwen stortten deels in.

