Orkaan Michael raast richting kust Florida

Het noordwesten van Florida zet zich schrap voor de orkaan Michael, die volgens de autoriteiten weleens de krachtigste van de afgelopen honderd jaar kan zijn die over het gebied raast. De orkaan is ingeschaald in categorie 4 (op een schaal van 5). „Orkaan Michael is naar verwachting de meest vernietigende die de Pannensteel van Florida zal raken in een eeuw tijd”, zei gouverneur Rick Scott woensdag.

Meer dan 2 miljoen inwoners in de uitloper die de Pannensteel wordt genoemd, hebben het bevel óf het dringende advies gekregen om te evacueren. Wie dat niet heeft gedaan, kan volgens het lokale bestuur maar beter dekking zoeken. Later op de dag zal de orkaan over de kust razen. De windsnelheden waren uren voor dat moment al toegenomen tot 230 kilometer per uur, aldus het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum.

President Donald Trump heeft op voorhand de noodtoestand afgekondigd. De rampenbestrijdingsdienst voorziet grote schade in het gebied, waar los van de hoofdstad Tallahassee, die circa 190.000 inwoners telt, vooral kleinere plaatsen liggen.

Olie- en gasbedrijven met platformen in de Golf van Mexico hebben hun productie bij voorbaat fors teruggeschroefd.