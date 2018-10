Orkaan Michael kan uitgroeien tot categorie 4

Orkaan Michael die de oostkust van de Verenigde Staten nadert, kan uitgroeien tot een storm van de vierde categorie als hij aan land gaat in het westen van Florida of in het Big Bend-gebied van Florida rond de stad Tallahassee.

Volgens gouverneur Rick Scott is de verwachting dat Michael in het gebied de meeste dodelijke verwoestende storm in decennia in dit gebied zal zijn. De laatste grote orkaan die het westen van Florida trof was orkaan Dennis in 2005. Scott heeft voor 35 regio’s in Florida de noodtoestand afgekondigd.

Het Nationale orkaancentrum NHC waarschuwt voor windsnelheden van 195 kilometer per uur. Momenteel is Michael een storm van de derde categorie, de op twee na zwaarste categorie. Een orkaanwaarschuwing is afgekondigd voor een groot gebied van Florida, Alabama en Georgia, dat te maken kan krijgen met zware regenval.