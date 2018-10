Orkaan Michael aan land in Florida

De orkaan Michael is in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Het oog van de orkaan passeerde de kust in de buurt van Mexico Beach, zo’n dertig kilometer ten zuidoosten van Panama City, in de zogenoemde Pannensteel van Florida.

De orkaan kan volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum levensgevaarlijke stormvloeden veroorzaken. Ook moet in een groot deel van Florida rekening worden gehouden met zware windstoten en hevige regenval. Michael, met windsnelheden van 250 kilometer per uur, is het de krachtigste orkaan die het Amerikaanse vasteland bereikt sinds 2004, meldt CNN.